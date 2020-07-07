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07 Temmuz 2020, Salı
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Tek idman ile maça çıkacak

Tek idman ile maça çıkacak

Haftayı Trabzonspor mağlubiyetiyle tamamlayan Cimbom, gözünü karşılaşmasına çevirdi. Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar bugün tek antrenman yapacak.

Haftayı Trabzonspor mağlubiyetiyle tamamlayan Cimbom, gözünü karşılaşmasına çevirdi. Dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar bugün tek antrenman yapacak. Ardından Alanya'ya hareket ederek maç saatini beklemeye koyulacak. 6 maçtır kazanamayan bu kötü seriye son vermek istiyor.
  1. 7.7.2020
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