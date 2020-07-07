Belhanda'nın transferi için girişimlerde bulunduğu esnada Al Nasr yönetimine baskı yaparak bu girişimi engellemeye çalıştığı iddia edilen Abderazak Hamdallah, isyan etti. Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından "Allahtan korkun! Ben böyle birşey söylemedim" dedi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Belhanda için Al Nasr'ın transfer girişiminde bulunduğu belirtilmişti. Daha önce Belhanda ile milli takımda büyük problemler yaşayan Abderazak Hamdallah'ın, bu girişimi iptal etmek için Al Nasr yönetimiyle konuştuğu iddia edilmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hamdallah, iddialara cevap verdi. Faslı futbolcu sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen tepkilere, "Allahtan korkun! Ben böyle birşey yapmadım" dedi.
Hamdallah, konu ile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben böyle birşey söylemedim. Allah'tan korkun! Belhanda için görüşmelere ben katılmıyorum. Bu kulübün bir yönetimi var ve ben sadece bir futbolcuyum, yönetici değilim. Ben bir oyuncuyum." dedi.
NE OLMUŞTU?
Daha önce Afrika Uluslar Kupası'nda Hamdallah ve Belhanda'nın gerginlik yaşadığı, hatta bu gerginliğin fiziki müdahaleye dönüştüğü iddia edilmişti.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 13:50
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hamdallah'tan Belhanda transferi isyanı: Allah'tan korkun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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