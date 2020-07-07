Hamdallah'tan Belhanda transferi isyanı: Allah'tan korkun!

Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Belhanda için Al Nasr'ın transfer girişiminde bulunduğu belirtilmişti. Daha önce Belhanda ile milli takımda büyük problemler yaşayan Abderazak Hamdallah'ın, bu girişimi iptal etmek için Al Nasr yönetimiyle konuştuğu iddia edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hamdallah, iddialara cevap verdi. Faslı futbolcu sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen tepkilere, "Allahtan korkun! Ben böyle birşey yapmadım" dedi.

Hamdallah, konu ile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben böyle birşey söylemedim. Allah'tan korkun! Belhanda için görüşmelere ben katılmıyorum. Bu kulübün bir yönetimi var ve ben sadece bir futbolcuyum, yönetici değilim. Ben bir oyuncuyum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Afrika Uluslar Kupası'nda Hamdallah ve Belhanda'nın gerginlik yaşadığı, hatta bu gerginliğin fiziki müdahaleye dönüştüğü iddia edilmişti.