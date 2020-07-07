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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Hamdallah'tan Belhanda transferi isyanı: Allah'tan korkun!

'tan transferi isyanı: Allah'tan korkun!

Hamdallah'tan Belhanda transferi isyanı: Allah'tan korkun!

'nın transferi için girişimlerde bulunduğu esnada yönetimine baskı yaparak bu girişimi engellemeye çalıştığı iddia edilen Abderazak , isyan etti. Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından "Allahtan korkun! Ben böyle birşey söylemedim" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı için 'ın transfer girişiminde bulunduğu belirtilmişti. Daha önce Belhanda ile milli takımda büyük problemler yaşayan Abderazak 'ın, bu girişimi iptal etmek için Al Nasr yönetimiyle konuştuğu iddia edilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hamdallah, iddialara cevap verdi. Faslı futbolcu sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen tepkilere, "Allahtan korkun! Ben böyle birşey yapmadım" dedi.

Hamdallah, konu ile ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ben böyle birşey söylemedim. Allah'tan korkun! Belhanda için görüşmelere ben katılmıyorum. Bu kulübün bir yönetimi var ve ben sadece bir futbolcuyum, yönetici değilim. Ben bir oyuncuyum." dedi.

NE OLMUŞTU?
Daha önce Afrika Uluslar Kupası'nda Hamdallah ve Belhanda'nın gerginlik yaşadığı, hatta bu gerginliğin fiziki müdahaleye dönüştüğü iddia edilmişti.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 13:50
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