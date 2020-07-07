Galatasaray kafilesi Alanya'da!
Süper Lig'in 31. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kafilenin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi.
Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray kafilesi, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na ulaştı.
Futbolcular ve teknik heyet sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskeli bir şekilde takım otobüsüne bindi. Corona virüsü önlemleri kapsamında taraftar karşılamaya katılmadı. Takım konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
- 07.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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