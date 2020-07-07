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07 Temmuz 2020, Salı
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kafilesi Alanya'da!

Galatasaray kafilesi Alanya'da!

'in 31. haftasında 'nda ile karşılaşacak olan 'da kafilenin bulunduğu uçak, Gazipaşa 'na indi.

ile , yarın saat 21.00'de 'nda karşı karşıya gelecek. Galatasaray kafilesi, özel uçak ile saat 17.15'te Gazipaşa - 'na ulaştı.

Futbolcular ve teknik heyet sosyal mesafe kurallarına uyarak, maskeli bir şekilde takım otobüsüne bindi. Corona virüsü önlemleri kapsamında taraftar karşılamaya katılmadı. Takım konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

  1. 07.07.2020
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