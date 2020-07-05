Yılın derbisi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Yılın derbisi

derbisi

Yılın derbisi

Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren, 12 maçtır yenilmeyen , diğer tarafta son beş haftadır kazanamasa da yarıştan kopmak istemeyen

Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren, 12 maçtır yenilmeyen , diğer tarafta son beş haftadır kazanamasa da yarıştan kopmak istemeyen … Tüm spor otoritelerinin ' maçı' dediği kritik karşılaşmada iki takımın da tek hedefi üç puan. Tüm 'nin kilitlendiği tarihi derbide tam anlamıyla heyecan kasırgası yaşanacak.

  1. 5.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılın derbisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA