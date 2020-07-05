Yılın derbisi

Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren, 12 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, diğer tarafta son beş haftadır kazanamasa da yarıştan kopmak istemeyen Galatasaray… Tüm spor otoritelerinin 'Yılın maçı' dediği kritik karşılaşmada iki takımın da tek hedefi üç puan. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği tarihi derbide tam anlamıyla heyecan kasırgası yaşanacak.