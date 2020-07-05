Yılın derbisi
Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren, 12 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, diğer tarafta son beş haftadır kazanamasa da yarıştan kopmak istemeyen Galatasaray…
Bir tarafta şampiyonluk mücadelesi veren, 12 maçtır yenilmeyen Trabzonspor, diğer tarafta son beş haftadır kazanamasa da yarıştan kopmak istemeyen Galatasaray… Tüm spor otoritelerinin 'Yılın maçı' dediği kritik karşılaşmada iki takımın da tek hedefi üç puan. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği tarihi derbide tam anlamıyla heyecan kasırgası yaşanacak.
- 5.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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