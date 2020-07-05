Galatasaray'dan Falcao transferi kararı! Al Wahda...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edilen Falcao için yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Al Wahda kulüp yöneticilerinin, Galatasaraylı kurmaylarla temasa geçtiği belirtilirken, Süper Lig devinin konuya temkinli yaklaştığı ifade edildi. İşte nedeni ve yaşananlar... (fotoma.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun yol ayrımına geldiği ve kısa süre içinde Kolombiyalı starın transfer görüşmesi yapmak için Dubai'ye gideceği belirtilmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.
Şu anda sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde olan Falcao, Al Wahda'nın transfer teklifini ciddi anlamda düşünüyor ve kariyerinin son transferini iyi bir ücretle yapmak istiyor.
Öta yandan Al Wahda yöneticilerinin de, Falcao transferi için Galatasaraylı idarecilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
GALATASARAY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
Öte yandan Galatasaraylı yöneticilerin bu transfere şu anlık mesafeli yaklaştığı ve oyuncunun 3 yıllık kontratının bulunduğunu, Kolombiyalı yıldızın bedelsiz ayrılığına izin vermeyecekleri söylenildiği kaydedildi.
FALCAO G.SARAY'I BEKLİYOR
Öte yandan şu anda sakatlığı bulunan Falcao'nun da, Galatasaraylı yetkililerin vereceği cevabı beklediği ifade edildi.
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 17:45
- Galatasaray'dan Falcao transferi kararı! Al Wahda...
- Sampdoria-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid | MAÇ SONUCU
- Kayserispor'da corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
- Parma-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray Falcao'yu göndermek zorunda"
- Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray İrfan Can Kahveci transferini bitirdi"
- Erman Toroğlu net konuştu! "Pozisyon penaltı"
- Ferdi Kadıoğlu'na tekmelik uyarısı! "Ertesi gün Okan Buruk'u hastanede ziyaret ettim"
- Trabzonspor coşkuyla uğurlandı! | İZLEYİN
- Kobe Bryant'ın ölümünün ardından yeni kayıtlar ortaya çıktı!
- Ümit Özat'tan çarpıcı sözler! "Ali Koç stadyumun önünden geçemez"
- Fenerbahçe'nin yeni hocası konuştu! Resmi imza sonrası...
- Galatasaray karşısında Trabzonspor'un kozu belli oldu! "Tek kişilik dev kadro"
- Galatasaray'da transferin imza tarihi belli oldu! O yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Falcao transferi kararı! Al Wahda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.