Galatasaray'dan Falcao transferi kararı! Al Wahda...

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan bedelsiz kadrosuna kattığı Radamel Falcao'nun yol ayrımına geldiği ve kısa süre içinde Kolombiyalı starın transfer görüşmesi yapmak için Dubai'ye gideceği belirtilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.

Şu anda sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde olan Falcao, Al Wahda'nın transfer teklifini ciddi anlamda düşünüyor ve kariyerinin son transferini iyi bir ücretle yapmak istiyor.

Öta yandan Al Wahda yöneticilerinin de, Falcao transferi için Galatasaraylı idarecilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

GALATASARAY TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan Galatasaraylı yöneticilerin bu transfere şu anlık mesafeli yaklaştığı ve oyuncunun 3 yıllık kontratının bulunduğunu, Kolombiyalı yıldızın bedelsiz ayrılığına izin vermeyecekleri söylenildiği kaydedildi.

FALCAO G.SARAY'I BEKLİYOR

Öte yandan şu anda sakatlığı bulunan Falcao'nun da, Galatasaraylı yetkililerin vereceği cevabı beklediği ifade edildi.