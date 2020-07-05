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05 Temmuz 2020, Pazar
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golcüsünü buldu! İşte o isim...

Galatasaray golcüsünü buldu! İşte o isim...

'de son viraja girilirken, bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası beklentilerin altında kalan gol yollarında sıkıntılı bir tablo çiziyor. girişimlerini bu yönde yapan Galatasaraylı kurmaylar flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, forması giyen 28 yaşındaki Cezayirli yol saçık Youcef Belaili için nabız yoklamaya başladı.

Cezayir basınında çıkan haberlere göre; Galatasaraylı yetkililer, Belaili'nin menajeri aracılığıyla transferin şartlarını ve oyuncunun isteklerini sordular. Al Ahli'nin sataya sıcak baktığı Belaili için bonservis bedeli belirleyeceği ve bunu da Galatasaray'a ileteceği vurgulandı.

Haberin detayında, Belaili'nin Al Ahli için kritik önemde bir futbolcu olduğu ve takımın başarısında önemli bir payı olduğu ancak hem teknik ekiple hem de yönetimle zaman zaman sıkıntılar yaşadığı bilgisi verildi.

Sofiane Feghouli'nin milli takımdan arkadaşı olan Belaili, 'da Angers forması giydikten sonra Tunus'tan Esperance'ye bonservissiz olarak transfer oldu. 1.5 sezon Esperance forması giyen Belaili, Ağustos 2019'da Al Ahli'ye 3 milyon euro bonservis karşılığı imza attı.

28 yaşındaki sol açık, Al Ahli formasıyla 2019/20 sezonunda 18 maça çıktı ve 5 gol atıp 3 asist yaptı.

  1. 05.07.2020
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