Galatasaray golcüsünü buldu! İşte o isim...
Süper Lig'de son viraja girilirken, bu sezon özellikle pandemi süreci sonrası beklentilerin altında kalan Galatasaray gol yollarında sıkıntılı bir tablo çiziyor. Transfer girişimlerini bu yönde yapan Galatasaraylı kurmaylar flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki Cezayirli yol saçık Youcef Belaili için nabız yoklamaya başladı.
Cezayir basınında çıkan haberlere göre; Galatasaraylı yetkililer, Belaili'nin menajeri aracılığıyla transferin şartlarını ve oyuncunun isteklerini sordular. Al Ahli'nin sataya sıcak baktığı Belaili için bonservis bedeli belirleyeceği ve bunu da Galatasaray'a ileteceği vurgulandı.
Haberin detayında, Belaili'nin Al Ahli için kritik önemde bir futbolcu olduğu ve takımın başarısında önemli bir payı olduğu ancak hem teknik ekiple hem de yönetimle zaman zaman sıkıntılar yaşadığı bilgisi verildi.
Sofiane Feghouli'nin milli takımdan arkadaşı olan Belaili, Fransa'da Angers forması giydikten sonra Tunus'tan Esperance'ye bonservissiz olarak transfer oldu. 1.5 sezon Esperance forması giyen Belaili, Ağustos 2019'da Al Ahli'ye 3 milyon euro bonservis karşılığı imza attı.
28 yaşındaki sol açık, Al Ahli formasıyla 2019/20 sezonunda 18 maça çıktı ve 5 gol atıp 3 asist yaptı.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray golcüsünü buldu! İşte o isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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