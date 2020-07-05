Nagatomo İtalya'ya dönüyor! O kulübün hedefinde... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Nagatomo 'ya dönüyor! O kulübün hedefinde...

Nagatomo İtalya'ya dönüyor! O kulübün hedefinde...

'dan ayrılan Japon yıldız , Serie A'nın yeni takımlarından 'nun hedefinde.

'a duygusal bir şekilde veda eden Japon sol bek 'nun Dubai'de futbol hayatına devam edeceği iddia edilmişti. Ancak Japon yıldızın 'ya geri döneceği öğrenildi.

TuttoSport'un haberine göre, Serie A'ya bu yıl yükselen ve savunma hattını ligi tanıyan bir isimle güçlendirmek isteyen , Yuto Nagatomo ile görüşüyor. Daha önce Serie A'da Cesena ve Inter formasıyla uzun yıllar mücadele eden Nagatomo'nun ligi tanıması ve bonservisinin elinde olması Benevento'nun transferde istekli olmasına neden oluyor.

İtalya'da Cesena ve Inter formaları giyen Yuto Nagatomo, Ocak 2018'de Galatasaray'a oldu. 33 yaşındaki Japon yıldız, 'de çıktığı 47 maçta 2 gol atıp 9 asist yaptı.

  1. 05.07.2020
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