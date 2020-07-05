Nagatomo İtalya'ya dönüyor! O kulübün hedefinde...
Galatasaray'dan ayrılan Japon yıldız Yuto Nagatomo, Serie A'nın yeni takımlarından Benevento'nun hedefinde.
TuttoSport'un haberine göre, Serie A'ya bu yıl yükselen ve savunma hattını ligi tanıyan bir isimle güçlendirmek isteyen Benevento, Yuto Nagatomo ile görüşüyor. Daha önce Serie A'da Cesena ve Inter formasıyla uzun yıllar mücadele eden Nagatomo'nun ligi tanıması ve bonservisinin elinde olması Benevento'nun transferde istekli olmasına neden oluyor.
İtalya'da Cesena ve Inter formaları giyen Yuto Nagatomo, Ocak 2018'de Galatasaray'a transfer oldu. 33 yaşındaki Japon yıldız, Süper Lig'de çıktığı 47 maçta 2 gol atıp 9 asist yaptı.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nagatomo İtalya'ya dönüyor! O kulübün hedefinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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