Nagatomo Al-Nassr’a

Aslan ile önceki gün son idmanına çıkan ve gözyaşlarıyla veda eden Yuto Nagatomo'nun adı Al-Nassr ile anılıyor. Japol sol bekin bu teklifi beklemeye aldığı, ülkesinden veya Avrupa'dan başka bir öneri gelmezse kabul edeceği kaydedildi.