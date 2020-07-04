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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hamdallah: Sakın gelmesin

Hamdallah: Sakın Belhanda gelmesin

Aslan, Younes 'yı Al-Nassr'a satmayı planlıyordu. Ancak bu planına takımın golcüsü Hamdallah'ın engel koyduğu belirtildi.

Aslan, Younes 'yı Al-Nassr'a satmayı planlıyordu. Ancak bu planına takımın golcüsü Hamdallah'ın engel koyduğu belirtildi. Al-Watan'ın haberine göre Hamdallah, 2019'da Fas 'nda kavga ettiği Belhanda'yı istemediğini yönetime iletti ve transferin önüne set çekti.

  1. 4.7.2020
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