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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Buz adam sözleşmeyi kaptı

Buz adam sözleşmeyi kaptı

, nereye koysan orada görevini yapan ve tam bir jokere dönüşen ile bir yıl daha sözleşme uzatacak.

, nereye koysan orada görevini yapan ve tam bir jokere dönüşen ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 34 maça çıkan ve 3 gol, bir asistlik performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Teknik heyet, Donk'un bir yıl daha takımda kalmasını isterken, yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle irtibata geçtiği bildirildi.
  1. 2.7.2020
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