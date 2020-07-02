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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Beşiktaş'a bağlı

Lemına'nın yerine arayışlara başlayan 'da menajerinin gündeme getirdiği ismi Terim'in dikkatini çekti.

Lemına'nın yerine arayışlara başlayan 'da menajerinin gündeme getirdiği ismi Terim'in dikkatini çekti. Mısırlı oyuncunun kendi sistemine uyabileceğini ifade etti. Eğer Elneny, 'la kesin olarak anlaşamazsa Galatasaray devreye girecek.
  1. 2.7.2020
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