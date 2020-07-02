Kiralık sıkıntısı
Galatasaray'ın başka takımlara kiraladığı futbolcular biten sözleşmelerinin ardından sarı-kırmızılı kulübe dönmeye başladı.
Galatasaray'ın başka takımlara kiraladığı futbolcular biten sözleşmelerinin ardından sarı-kırmızılı kulübe dönmeye başladı. Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne, Ajax'a kiralanan Ryan Babel, Al Nasr'a kiralanan Maicon Roque kiralık kontratlarının sona ermesinin ardından Galatasaray'a döndü. Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir ile Almeria'da kiralık olarak forma giyen Ozornwafor da 20 Temmuz tarihinde sarı-kırmızılı takıma katılacak. Kiralıktan dönen futbolcular Galatasaray yönetimi ve teknik heyetini kara kara düşündürüyor.
Savaş ÇORLU
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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