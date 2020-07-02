Kiralık sıkıntısı

Galatasaray'ın başka takımlara kiraladığı futbolcular biten sözleşmelerinin ardından sarı-kırmızılı kulübe dönmeye başladı. Club Brugge'ye kiralanan Mbaye Diagne, Ajax'a kiralanan Ryan Babel, Al Nasr'a kiralanan Maicon Roque kiralık kontratlarının sona ermesinin ardından Galatasaray'a döndü. Kayserispor'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir ile Almeria'da kiralık olarak forma giyen Ozornwafor da 20 Temmuz tarihinde sarı-kırmızılı takıma katılacak. Kiralıktan dönen futbolcular Galatasaray yönetimi ve teknik heyetini kara kara düşündürüyor.

Savaş ÇORLU