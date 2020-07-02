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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Kiralık sıkıntısı

Kiralık sıkıntısı

'ın başka takımlara kiraladığı futbolcular biten sözleşmelerinin ardından sarı-kırmızılı kulübe dönmeye başladı.

'ın başka takımlara kiraladığı futbolcular biten sözleşmelerinin ardından sarı-kırmızılı kulübe dönmeye başladı. 'ye kiralanan Mbaye Diagne, Ajax'a kiralanan , Al Nasr'a kiralanan Maicon Roque kiralık kontratlarının sona ermesinin ardından Galatasaray'a döndü. 'da kiralık olarak forma giyen Emre Taşdemir ile Almeria'da kiralık olarak forma giyen Ozornwafor da 20 Temmuz tarihinde sarı-kırmızılı takıma katılacak. Kiralıktan dönen futbolcular Galatasaray yönetimi ve teknik heyetini kara kara düşündürüyor.

Savaş ÇORLU

  1. 2.7.2020
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