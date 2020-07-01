Mario Lemina'dan flaş sakatlık tepkisi! "Görelim o zaman"

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Mario Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyurunun üzerine Lemina'nın yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan yıldız futbolcu, "3 maç mı? Hadi görelim o zaman" diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.