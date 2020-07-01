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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Mario Lemina'dan flaş sakatlık tepkisi! "Görelim o zaman"

'dan flaş tepkisi! "Görelim o zaman"

Mario Lemina'dan flaş sakatlık tepkisi! "Görelim o zaman"

'in 29. haftasında oynanan - karşılaşmasında yaşadığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilen Gabonlu yıldız , çıkan haberlere flaş bir tepki gösterdi.

'in 29. haftasında oynanan - karşılaşmasında sakatlanan 'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyurunun üzerine Lemina'nın yaklaşık 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan yıldız futbolcu, "3 maç mı? Hadi görelim o zaman" diyerek çıkan haberlere tepki gösterdi.

  1. 01.07.2020
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