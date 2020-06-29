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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray Ertuğrul Erdoğan'ın sözleşmesini uzatıyor

potada 'la devam ediyor

Galatasaray potada Ertuğrul Erdoğan'la devam ediyor

şubesinde sıcak gelişmelerin yaşandığı 'da başantrenör 'ın akıbeti belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, ismi ile de anılan 51 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde şubesinin yönetici kadrosunda değişime giden , erkek takımının başantrenörü 'la yola devam kararı aldı.

İtalyan gazeteci Emiliano Carchia'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 51 yaşındaki hocasıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaştı.

Anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.

Ertuğrul Erdoğan'ın ismi, Obradovic'le yolları ayıran Beko ile de anılıyordu.

  1. 29.06.2020
  2. Güncelleme: 29.06.2020 21:40
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