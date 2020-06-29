Galatasaray potada Ertuğrul Erdoğan'la devam ediyor
Basketbol şubesinde sıcak gelişmelerin yaşandığı Galatasaray'da başantrenör Ertuğrul Erdoğan'ın akıbeti belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, ismi Fenerbahçe ile de anılan 51 yaşındaki çalıştırıcıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde basketbol şubesinin yönetici kadrosunda değişime giden Galatasaray, erkek takımının başantrenörü Ertuğrul Erdoğan'la yola devam kararı aldı.
İtalyan gazeteci Emiliano Carchia'nın haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, 51 yaşındaki hocasıyla 1+1 yıllığına yeniden anlaştı.
Anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.
Ertuğrul Erdoğan'ın ismi, Obradovic'le yolları ayıran Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.
- 29.06.2020
- Güncelleme: 29.06.2020 21:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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