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26 Haziran 2020, Cuma
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100 bin TL cezaya onay!

100 bin TL cezaya onay!

() , 'ın yapılan açıklama üzerine verilen 100 bin TL para cezasına itirazını reddederek cezayı oybirliği ile onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu () , 'ın yapılan açıklama üzerine verilen 100 bin TL para cezasına itirazını reddederek cezayı oybirliği ile onadı. Sarı kırmızılılar, maçının ardından yaptığı açıklamada, hakem 'ya yüklenmiş ve "Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil "cellat başı"dır" denilmişti.
  1. 26.6.2020
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