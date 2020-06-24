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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Moffi’nin talipleri artıyor

Moffi’nin talipleri artıyor

'ın gündeminde yer alan için son olarak Rangers da devreye girdi.

'ın gündeminde yer alan için son olarak Rangers da devreye girdi. Score Nigeria'ya göre 21 yaşındaki golcü, Ocak ayından beri Anderlecht, ve Reims takımlarından teklif aldı. Moffi'nin teklifler karşısında sakin olduğu ve kulübüyle koordineli bir şekilde çalıştığı belirtildi. 8 Ocak'ta Litvanya'nın Riteriai takımından, 'nın Kortrijk takımına transfer olan 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 7 maçta 4 gol atmayı başardı ve dikkatleri üzerine çekti.
  1. 24.6.2020
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