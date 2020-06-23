Olaylı Galatasaray maçı dış basında yankı buldu! ''Delilik gecesi''

Galatasaray, Gaziantep maçı ve hakem kararları yabancı basında da yankılandı.



İşte maçın dış basındaki etkisi...



Talksport: Tuhaf! Galatasaray için delilik gecesi. Kalecinin zaman geçirmesi yüzünden kazanılan endirekt serbest vuruştan sonra maç 15 dakika daha oynandı. 3-3 sona erdi.



Le Figaro: Galatasaray yarışın dışında kaldı. Hakem 1.5 dakika önce olan bir faul nedeniyle Kayode'nin golünü iptal etti. Hata yaptığı düşünmüş olacak ki 6 saniye kuralını hatırladı!



Givemesport.com: Galatasaray'ın 3-3'lük kaotik Gaziantep maçı sonrası büyük tepkiler yaşandı.