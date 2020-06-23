Olaylı Galatasaray maçı dış basında yankı buldu! ''Delilik gecesi''
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Gerilim düzeyi yüksek geçen maçta hakem Alper Ulusoy'un kararları büyük tepki çekerken, dış basın da bu olayları gündeme taşıdı.
Galatasaray, Gaziantep maçı ve hakem kararları yabancı basında da yankılandı.
İşte maçın dış basındaki etkisi...
Talksport: Tuhaf! Galatasaray için delilik gecesi. Kalecinin zaman geçirmesi yüzünden kazanılan endirekt serbest vuruştan sonra maç 15 dakika daha oynandı. 3-3 sona erdi.
Le Figaro: Galatasaray yarışın dışında kaldı. Hakem 1.5 dakika önce olan bir faul nedeniyle Kayode'nin golünü iptal etti. Hata yaptığı düşünmüş olacak ki 6 saniye kuralını hatırladı!
Givemesport.com: Galatasaray'ın 3-3'lük kaotik Gaziantep maçı sonrası büyük tepkiler yaşandı.
- 23.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Olaylı Galatasaray maçı dış basında yankı buldu! ''Delilik gecesi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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