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23 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Olaylı maç dış basında yankı buldu! ''Delilik gecesi''

Olaylı maçı dış basında yankı buldu! ''Delilik gecesi''

Olaylı Galatasaray maçı dış basında yankı buldu! ''Delilik gecesi''

'in 28. haftasında 'ın Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı maçın yankıları sürüyor. Gerilim düzeyi yüksek geçen maçta hakem 'un kararları büyük tepki çekerken, da bu olayları gündeme taşıdı.

, maçı ve hakem kararları yabancı basında da yankılandı.

İşte maçın dış basındaki etkisi...

Talksport: Tuhaf! Galatasaray için delilik gecesi. Kalecinin zaman geçirmesi yüzünden kazanılan endirekt serbest vuruştan sonra maç 15 dakika daha oynandı. 3-3 sona erdi.

Le Figaro: Galatasaray yarışın dışında kaldı. Hakem 1.5 dakika önce olan bir faul nedeniyle Kayode'nin golünü iptal etti. Hata yaptığı düşünmüş olacak ki 6 saniye kuralını hatırladı!

Givemesport.com: Galatasaray'ın 3-3'lük kaotik Gaziantep maçı sonrası büyük tepkiler yaşandı.

  1. 23.6.2020
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