Yeniden başlasın!
Rize karşısında ağır kayıplar veren ve şampiyonluk rotasından sapan sarı-kırmızılı takım, buna rağmen yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Cimbom’da ilk hedef 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek.
Galatasaray, bugün Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet... Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek. Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapattı.
MARIO LEMİNA STOPERDE
Teknik direktör Fatih Terim'in kadro seçimi merakla beklenirken Donk, Marcao gibi isimlerin yokluğunda Terim, Lemina'yı stoper bölgesine çekmeyi planlıyor. Saat 21.00'de başlayacak maçta, Rize performansından memnun kalmadığı Ahmet Çalık'ın yerine de Emin'i oynatmaya yakın... Antrenmanlarda genç oyuncuyu, Falcao'nun karşısında denedi ve performansından memnun kaldı. Adem ve Andone'nin yokluğunda Radamel Falcao, santrfor bölgesinde tek başına kaldı. Bugün yine sarı-kırmızıların en büyük gol beklentisi olacak.
GÖZLER ALPER ULUSOY'DA
Rize maçında Yaşar Kemal Uğurlu verdiği kararlar Galatasaraylıların büyük tepkisini çekerken bugün gözler Alper Ulusoy da olacak. İzmir bölgesi hakemi Galatasaray'ın 9 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
KALE OKAN'A EMANET
Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından gözler Okan Kocuk'a çevrildi. Ligin geri kalanında sarıkırmızılıların kalesini 24 yaşındaki file bekçisi koruyacak. Kocuk bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 müsabakada görev aldı. Ayrıca son Rize maçında Muslera'nın yerine oyuna dahil oldu, penaltıyı kurtardı ama Skoda'nın ikinci vuruşunu engelleyemedi.
3 FUTBOLCU SINIRDA
G.Saray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
7 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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