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21 Haziran 2020, Pazar
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Yeniden başlasın!

Yeniden başlasın!

Rize karşısında ağır kayıplar veren ve şampiyonluk rotasından sapan sarı-kırmızılı takım, buna rağmen yoluna devam etmenin planlarını yapıyor. Cimbom’da ilk hedef 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek.

, bugün Stadı'nda Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet... 'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan , cezalısı , kırmızı kart cezalısı , sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek. Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapattı.

MARIO LEMİNA STOPERDE
Teknik direktör 'in kadro seçimi merakla beklenirken Donk, Marcao gibi isimlerin yokluğunda Terim, Lemina'yı stoper bölgesine çekmeyi planlıyor. Saat 21.00'de başlayacak maçta, Rize performansından memnun kalmadığı 'ın yerine de Emin'i oynatmaya yakın... Antrenmanlarda genç oyuncuyu, Falcao'nun karşısında denedi ve performansından memnun kaldı. Adem ve Andone'nin yokluğunda , santrfor bölgesinde tek başına kaldı. Bugün yine sarı-kırmızıların en büyük gol beklentisi olacak.

GÖZLER ALPER ULUSOY'DA
Rize maçında verdiği kararlar Galatasaraylıların büyük tepkisini çekerken bugün gözler Alper Ulusoy da olacak. İzmir bölgesi hakemi Galatasaray'ın 9 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

KALE OKAN'A EMANET
Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından gözler Okan Kocuk'a çevrildi. Ligin geri kalanında sarıkırmızılıların kalesini 24 yaşındaki file bekçisi koruyacak. Kocuk bu sezon Süper Lig'de 2, 'nda da 4 müsabakada görev aldı. Ayrıca son Rize maçında Muslera'nın yerine oyuna dahil oldu, penaltıyı kurtardı ama Skoda'nın ikinci vuruşunu engelleyemedi.

3 FUTBOLCU SINIRDA
G.Saray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

7 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.

  1. 21.6.2020
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