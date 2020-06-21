Yeniden başlasın!

Galatasaray, bugün Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında şok bir mağlubiyet alan ve birçok kayıp veren sarı-kırmızılılarda mutlak parola galibiyet... Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Galatasaray'da ayağı kırılan Fernando Muslera, sarı kart cezalısı Ryan Donk, kırmızı kart cezalısı Adem Büyük, sakatlığı devam eden Marcao forma giyemeyecek. Galatasaray'da Florin Andone de sezonu kapattı.



MARIO LEMİNA STOPERDE

Teknik direktör Fatih Terim'in kadro seçimi merakla beklenirken Donk, Marcao gibi isimlerin yokluğunda Terim, Lemina'yı stoper bölgesine çekmeyi planlıyor. Saat 21.00'de başlayacak maçta, Rize performansından memnun kalmadığı Ahmet Çalık'ın yerine de Emin'i oynatmaya yakın... Antrenmanlarda genç oyuncuyu, Falcao'nun karşısında denedi ve performansından memnun kaldı. Adem ve Andone'nin yokluğunda Radamel Falcao, santrfor bölgesinde tek başına kaldı. Bugün yine sarı-kırmızıların en büyük gol beklentisi olacak.



GÖZLER ALPER ULUSOY'DA

Rize maçında Yaşar Kemal Uğurlu verdiği kararlar Galatasaraylıların büyük tepkisini çekerken bugün gözler Alper Ulusoy da olacak. İzmir bölgesi hakemi Galatasaray'ın 9 maçında görev yaptı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



KALE OKAN'A EMANET

Fernando Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından gözler Okan Kocuk'a çevrildi. Ligin geri kalanında sarıkırmızılıların kalesini 24 yaşındaki file bekçisi koruyacak. Kocuk bu sezon Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 müsabakada görev aldı. Ayrıca son Rize maçında Muslera'nın yerine oyuna dahil oldu, penaltıyı kurtardı ama Skoda'nın ikinci vuruşunu engelleyemedi.



3 FUTBOLCU SINIRDA

G.Saray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.



7 PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu. Son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.