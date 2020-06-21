Marius Sumudica: Galatasaray'ı hiç böyle görmemiştim

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK, son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle rakibinin şampiyonluk umutlarına büyük darbe vurdu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ı zaman gçeirmeye zorladıklarını belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi.

İşte Rumen teknik adamın sözlerinden satır başları:

"GALATASARAY'I ZAMAN GEÇİRME ÇABASINA SOKTUK"

Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Büyük takımların bile burada skoru 3-1'den 3-3'e getirmesi çok zor.

Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden ama takımım 90 dakika boyunca inandı. Sürekli baskı yaptık. Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirme çabasına soktuk. Ben Galatasaray'ı asla böyle görmemiştim, zamanı geçirmeye uğraştılar, oynamaya değil.