Marius Sumudica: Galatasaray'ı hiç böyle görmemiştim
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 3-3'lük beraberlikle sona eren Galatasaray maçını değerlendirdi. Sarı-kırmızılı takımın zaman geçirmeye yönelik oynadığını belirten Rumen teknik adam, "Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirme çabasına soktuk. Ben Galatasaray'ı hiç böyle görmemiştim, zamanı geçirmeye uğraştılar, oynamaya değil" dedi.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Gaziantep FK, son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle rakibinin şampiyonluk umutlarına büyük darbe vurdu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ı zaman gçeirmeye zorladıklarını belirterek bu duruma şaşırdığını söyledi.
İşte Rumen teknik adamın sözlerinden satır başları:
"GALATASARAY'I ZAMAN GEÇİRME ÇABASINA SOKTUK"
Çok zor bir maç olacağını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Büyük takımların bile burada skoru 3-1'den 3-3'e getirmesi çok zor.
Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden ama takımım 90 dakika boyunca inandı. Sürekli baskı yaptık. Galatasaray gibi bir rakibi zaman geçirme çabasına soktuk. Ben Galatasaray'ı asla böyle görmemiştim, zamanı geçirmeye uğraştılar, oynamaya değil.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 00:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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