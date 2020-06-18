Galatasaray'ın sorunu belli oldu! Tam 7 maçta...
Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olarak yara alan Galatasaray'ın bu sezonki sorunu belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde tam 7 maçı gol atamadan tamamladı.
Deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise yüzde 26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. Galatasaray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.
ORTALAMASI 1.4
Sabah'ta yer alan habere göre forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı. Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.
İşte Galatasaray'ın gol atamadığı karşılaşmalar
SÜPER LİG: 7 MAÇ
Denizli-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Başakşehir 0-1
Galatasaray-Beşiktaş 0-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray 2-0
AVRUPA: 5 MAÇ
Club Brugge-Galatasaray 0-0
Galatasaray-PSG 0-1
Galatasaray-Real Madrid 0-1
Real Madrid-Galatasaray 6-0
PSG-Galatasaray 5-0
TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ
Galatasaray-Tuzlaspor 0-2
Alanyaspor-Galatasaray 2-0
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın sorunu belli oldu! Tam 7 maçta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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