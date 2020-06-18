Galatasaray'ın sorunu belli oldu! Tam 7 maçta... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'ın sorunu belli oldu! Tam 7 maçta...

'ın sorunu belli oldu! Tam 7 maçta...

Galatasaray'ın sorunu belli oldu! Tam 7 maçta...

'de devam eden şampiyonluk yarışında 'a 2-0 mağlup olarak yara alan 'ın bu sezonki sorunu belli oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde tam 7 maçı gol atamadan tamamladı.

Deplasmanda 'a 2-0 mağlup olan , bu sezon 'de 7. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Sarı-kırmızılıların ligdeki gol bulamama oranı ise yüzde 26 oldu. Cimbom, şampiyon olduğu geçen sezon 5, 2017- 18'de da sadece 4 maçta ağları sarsamamıştı. Galatasaray, ayrıca Devler Ligi'ndeki 6 grup maçının sadece 1'inde gol sevinci yaşamıştı.

ORTALAMASI 1.4

Sabah'ta yer alan habere göre forvet hattına en büyük yatırımı yaptığı dönemde en az katkıyı alan Aslan, ve da listeye dahil edildiğinde bu sezon 4 kulvarda çıktığı 40 resmi maçın tam 14'ünü suskun tamamladı. Bu karşılaşmalarda bulduğu 56 golle maç başına 1.4 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, Avrupa'dan ve kupadan erken elendikten sonra Süper Lig'de şampiyonluk yarışının 6 puan uzağında kaldı. Son 7 haftaya girilirken umutlar azaldı.

İşte Galatasaray'ın gol atamadığı karşılaşmalar

SÜPER LİG: 7 MAÇ

Denizli-Galatasaray 2-0
Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Başakşehir 0-1
Galatasaray-Beşiktaş 0-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray 2-0

AVRUPA: 5 MAÇ
Club Brugge-Galatasaray 0-0
Galatasaray-PSG 0-1
Galatasaray-Real Madrid 0-1
Real Madrid-Galatasaray 6-0
PSG-Galatasaray 5-0

TÜRKİYE KUPASI: 2 MAÇ

Galatasaray-Tuzlaspor 0-2
Alanyaspor-Galatasaray 2-0

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  1. 18.06.2020
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