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05 Haziran 2020, Cuma
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peşinde

Hannover peşinde

'ın altyapısında yetişen , attığı gollerle Avrupa'nın ilgisini çekmeyi başardı.

'ın altyapısında yetişen , attığı gollerle Avrupa'nın ilgisini çekmeyi başardı. 'nda kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki golcüye 'in talip olduğu ifade edildi. Kenan Koçak yönetimindeki Bundesliga 2 ekibinin, 19 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedildi. Galatasaray altyapısında geçen sezon 21 gol atan Ali Yavuz Kol, bu yıl da Ergün Penbe yönetimindeki Tarsus'ta 9 gol atmayı başardı.
  1. 5.6.2020
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