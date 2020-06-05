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05 Haziran 2020, Cuma
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Eboue unutulmadı

Eboue unutulmadı

Kulübü, 'nin kutladı.

Kulübü, 'nin kutladı. Paylaşılan mesajda, 37 yaşına giren Fildişi Sahilli futbolcunun, Galatasaray formalı fotoğrafına da yer verilerek "İyi ki doğdun Eboue" ifadesi kullanıldı.
  1. 5.6.2020
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