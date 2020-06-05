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05 Haziran 2020, Cuma
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Emin’i hazırlıyor

Emin’i hazırlıyor

maçında Donk ve Çalık'a alternatif olarak kulübede altyapıdan oturacak.

maçında Donk ve Çalık'a alternatif olarak kulübede altyapıdan oturacak. Ozan Kabak'a 18 yaşında formayı veren Terim, 2003 doğumlu Emin'le özel olarak ilgileniyor ve genç stoperi ihtiyaç halinde sahaya sürecek.
  1. 5.6.2020
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