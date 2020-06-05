Alemin kralı
Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor.
Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor. 4 büyük kulüp, bu alanda da önemli yatırımlar yaparken dikkat çeken içerikler sunan Galatasaray, Facebook, Twitter, İnstagram ve YouTube'ta açık ara liderliğini sürdürüyor.
İşte sosyal medya liginde durum:
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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