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05 Haziran 2020, Cuma
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Alemin kralı

Alemin kralı

kıyasıya bir rekabet halinde olan , , ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor.

Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan , , ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor. 4 büyük kulüp, bu alanda da önemli yatırımlar yaparken dikkat çeken içerikler sunan Galatasaray, Facebook, Twitter, İnstagram ve YouTube'ta açık ara liderliğini sürdürüyor.

İşte sosyal medya liginde durum:

  1. 5.6.2020
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