Alemin kralı

Yeşil sahada kıyasıya bir rekabet halinde olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor artık hayatımızın bir parçası haline gelen sosyal medyada da öne çıkmak için mücadele ediyor. 4 büyük kulüp, bu alanda da önemli yatırımlar yaparken dikkat çeken içerikler sunan Galatasaray, Facebook, Twitter, İnstagram ve YouTube'ta açık ara liderliğini sürdürüyor.



İşte sosyal medya liginde durum: