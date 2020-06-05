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05 Haziran 2020, Cuma
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Geleceğe yatırım

Geleceğe yatırım

'nun B takımında forma giyen Fabinho için Anderlecht ile arasındaki rekabete da dahil oldu.

'nun B takımında forma giyen Fabinho için Anderlecht ile arasındaki rekabete da dahil oldu. basını, ezeli rakipler Anderlecht ile Club Brugge'ün izlediği 20 yaşındaki orta sahayı aynı zamanda Galatasaray'ın scout ekibinin de takip ettiğini yazdı. Fabinho'ya aynı zamanda ve 'dan da teklifler olduğu yazıldı.

BONSERVİSİ ELİNDE
Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Fabinho, 20 yaşında ve ota sahada görev yapıyor. Sao Paulo B takımında oynayan genç futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
  1. 5.6.2020
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