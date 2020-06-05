Geleceğe yatırım
Sao Paulo'nun B takımında forma giyen Fabinho için Anderlecht ile Club Brugge arasındaki rekabete Galatasaray da dahil oldu.
BONSERVİSİ ELİNDE
Avrupa'da oynamaya sıcak bakan Fabinho, 20 yaşında ve ota sahada görev yapıyor. Sao Paulo B takımında oynayan genç futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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