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05 Haziran 2020, Cuma
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Coman bitti

Coman bitti

Başkanı , 'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanı , 'la ilgili açıklamalarda bulundu. Becali, başta olmak üzere ismi birçok kulüple anılan Coman'ın önümüzdeki döneminin yıldızı olacağını söyledi ve oyuncunun ayrılacağını belirtti. Becali, "Bitti! Coman'ın bu yaz ayrılacağını söyleyebilirim. Sadece biraz daha sabır. Coman önümüzdeki transfer döneminin yıldızı olacak" ifadelerini kullandı.
  1. 5.6.2020
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