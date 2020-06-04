Resmi açıklama geldi! Galatasaray'ın Florinel Coman transferi suya düştü
Galatasaray'ın peşinde olduğu Florinel Coman transferinde flaş gelişme... Steua Bükreş'in yıldız ismini sarı kırmızılıların istediği biliniyordu. Rumen kulübünün başkanı Gigi Becali, konu ile ilgili yaptığı açıklamada transferin yattığını açıklarken, nedenini de duyurdu. İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraşlar verdiği ifade edilen Florinel Coman için Rumen basını flaş bir habere imza attı.
Digisport.ro adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;
"Florinel Coman'ın fiyatı iki katına çıktı! Gigi Becali iyimser konuştu ve "Bu büyük bir bomba, göreceksiniz!" dedi.
Galatasaray'ın Florinel Coman'a olan ilgisi artık güncel görünmüyor. Bunun sebebiyse pandemiyle beraber yaşanan finansal kriz.
Gigi Becali, bundan endişe ediyor ancak aynı zamanda futbolcusu hakkında da konuşuyor. Kendisini 'inci' olarak tanımladığı futbolcusunun transfer fiyatının iki katına çıktığını iddia ediyor.
Gigi Becali, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fatih Terim ya da Galatasaray'dan biriyle irtibatım olmadı. Coman ile de konuşmadım ancak bildiğim bir şey var, Galatasaray para vermiyor. Onların parayla ilgili sorunları var." dedi.
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 12:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmi açıklama geldi! Galatasaray'ın Florinel Coman transferi suya düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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