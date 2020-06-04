Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...

Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...

Galatasaray'da son dakika Henry Onyekuru haberi... Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı sezon sonu mutlaka kadrosuna dahil etmek istiyor. Bunun için finansal çalışmalar da yürüten Aslan, yapacağı hamleyi belirledi. İşte o plan...
4 Haziran 2020 Perşembe 10:10
Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...

Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen üç ismi satıp geliri de Onyekuru'nun bonservisi için harcamayı düşünüyor. Buna Alex Telles'ten gelecek para da dâhil.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...

Cimbom'da Henry Onyekuru seferberliği var. Teknik direktör Fatih Terim ile farklı bir bağı bulunan ve Nijeryalı oyuncu için deyim yerindeyse paket hazırlandı...

Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...

Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezona yönelik öncelikli hedefi ve olmazsa olmazı Onyekuru.

Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...

Bu bağlamda hem eldeki kadro fazlası maliyeti yüksek isimler gönderilecek hem de direkt verim alınan kanat oyuncusu tapusuyla beraber Aslan'da olacak. Geçelim detaylarına...

Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...

Monaco, istediği katkıyı alamadığı Nijeryalı oyuncuyu kiralık vermek yerine bonservisiyle beraber satma taraftarı.

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