Galatasaray'da Henry Onyekuru planı! Telles ve Babel...
Galatasaray'da son dakika Henry Onyekuru haberi... Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı sezon sonu mutlaka kadrosuna dahil etmek istiyor. Bunun için finansal çalışmalar da yürüten Aslan, yapacağı hamleyi belirledi. İşte o plan...
4 Haziran 2020 Perşembe 10:10
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Sarı-kırmızılı yönetim, kadroda düşünülmeyen üç ismi satıp geliri de Onyekuru'nun bonservisi için harcamayı düşünüyor. Buna Alex Telles'ten gelecek para da dâhil.
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Cimbom'da Henry Onyekuru seferberliği var. Teknik direktör Fatih Terim ile farklı bir bağı bulunan ve Nijeryalı oyuncu için deyim yerindeyse paket hazırlandı...
Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezona yönelik öncelikli hedefi ve olmazsa olmazı Onyekuru.
Bu bağlamda hem eldeki kadro fazlası maliyeti yüksek isimler gönderilecek hem de direkt verim alınan kanat oyuncusu tapusuyla beraber Aslan'da olacak. Geçelim detaylarına...
Monaco, istediği katkıyı alamadığı Nijeryalı oyuncuyu kiralık vermek yerine bonservisiyle beraber satma taraftarı.