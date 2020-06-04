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04 Haziran 2020, Perşembe
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'da şoku! Açıkladılar...

Galatasaray'da Marcao şoku! Açıkladılar...

ekiplerinden 'da şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı yıldızı, antrenman sırasında bir sakatlık geçirdi ve kulüpten sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan için hazırlıklarına devam eden 'da yıldız stoper antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaşanılan bu sakatlık hakkında bilgi verdi. Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcunun idman sırasında girdiği ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme meydana geldiğini açıkladı.

SON DURUMU BELLİ!
Sarı-kırmızılılar, Marcao Teixeira'nın MR tetkilerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu ve yıldız ismin tedavisine başlandığını açıkladı.

  1. 04.06.2020
  2. Güncelleme: 04.06.2020 12:15
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