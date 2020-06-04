Galatasaray'da Marcao şoku! Açıkladılar...

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yıldız stoper Marcao antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaşanılan bu sakatlık hakkında bilgi verdi. Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcunun idman sırasında girdiği ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme meydana geldiğini açıkladı.



SON DURUMU BELLİ!

Sarı-kırmızılılar, Marcao Teixeira'nın MR tetkilerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu ve yıldız ismin tedavisine başlandığını açıkladı.