Galatasaray'da Marcao şoku! Açıkladılar...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Marcao şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı yıldızı, antrenman sırasında bir sakatlık geçirdi ve kulüpten sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yıldız stoper Marcao antrenmanda sakatlık geçirdi. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaşanılan bu sakatlık hakkında bilgi verdi. Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcunun idman sırasında girdiği ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme meydana geldiğini açıkladı.
SON DURUMU BELLİ!
Sarı-kırmızılılar, Marcao Teixeira'nın MR tetkilerinin ardından ikinci derece iç yan bağ hasarı tespit edildiğini duyurdu ve yıldız ismin tedavisine başlandığını açıkladı.
- 04.06.2020
- Güncelleme: 04.06.2020 12:15
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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