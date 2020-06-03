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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Terim’den ırkçılığa tepki

Terim’den ırkçılığa tepki

'de siyahi vatandaşın polis tarafından hunharca katledilmesine de sessiz kalmadı.

'de siyahi vatandaşın polis tarafından hunharca katledilmesine de sessiz kalmadı. ABD'yi karıştıran ve spor camiasının da büyük tepki gösterdiği olayı kınayan başarılı çalıştırıcı İnstagram hesabından, "Irkçılığa hayır deyin, kararmış Salı, siyah hayat önemlidir" ifadelerini kullanırken simsiyah bir görüntü paylaştı
  1. 3.6.2020
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