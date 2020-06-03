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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Aslantepe dolacak

Aslantepe dolacak

'de ilk kez 'ın başlattığı 'karton taraftar' uygulamasına ilgi artıyor.

'de ilk kez 'ın başlattığı 'karton taraftar' uygulamasına ilgi artıyor. Aradan sonra ilk iç saha maçını 21 Haziran'da Gazişehir'e karşı yapacak sarı-kırmızılılar, 5 bin taraftara bu uygulamayı sattı. Hedefin ilk maça kadar 30 bin olduğu öğrenildi. Kombine sahipleri 123 TL'ye, kombinesi olmayanlar 149 TL'ye sensizolmazgs. com üzerinden kayıt yaptırıyor.
  1. 3.6.2020
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