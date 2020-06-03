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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Borsada da kral Aslan

Borsada da kral Aslan

'da işlem gören spor şirketleri, mayıs ayında yatırımcısının yüzünü güldürürken en fazla kazandıran kulüp yüzde 31.4 ile oldu.

'da işlem gören spor şirketleri, mayıs ayında yatırımcısının yüzünü güldürürken en fazla kazandıran kulüp yüzde 31.4 ile oldu. Bu süreçte ile yüzde 15, ise yüzde 7.7 kâr elde edebildi.
  1. 3.6.2020
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