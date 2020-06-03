Muslera’sı olan hep kazanır - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Muslera’sı olan hep kazanır

’sı olan hep kazanır

Muslera’sı olan hep kazanır

, Pazar günü oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı.

, Pazar günü oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman koordinasyon ve sürat çalışmasıyla başladı. Ana bölümde futbolcular dayanıklılığa yönelik dar alanda turnuva maçları yaptı. Yapılan maçlarda 'nın takımı kazandı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar bugün de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
  1. 3.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muslera’sı olan hep kazanır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA