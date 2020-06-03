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03 Haziran 2020, Çarşamba
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'ya harekat

Gana'ya harekat

basını ’ın ve ’yi istediğini duyurdu.

Şanı dünyanın dört bir tarafına yayılan için yeni bir iddia da basınından geldi. 'da çıkan habere göre; sarı-kırmızılılar Slovakya'nın AS Trencin takımında forma giyen ile 'nın Nordsjaelland ekibinde top koşturan 'u ciddi şekilde takip ediyor. 21 yaşındaki Bukari sağ kanatta forma giyiyor ve bu sezon 25 maçta 8 gol, 12 asist yaparak dikkat çekti. Bonservis bedeli ise sadece 350 bin euro. 1.70 boyundaki Bukari hızı ve tekniğiyle Onyekuru'ya benziyor.

DEVLER PEŞİNDE
19 yaşındaki Mohammed Kudus ise 23 maçta 10 gol, 1 asist yaparak Avrupa devlerinin dikkatini çekti. 2000 doğumlu solak golcü hücumun birçok bölgesinde top koşturuyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gözükse de bu miktarın çok üstüne çıkabileceği de iddia ediliyor. Kudus'un sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihine kadar bulunuyor.

  1. 3.6.2020
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