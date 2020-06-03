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03 Haziran 2020, Çarşamba
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’da ısrarcı

Razvan Lucescu Belhanda’da ısrarcı

Rumen kanalı Younes 'ya 'ın takımını çalıştıran 'nun ilgi duyduğunu yazdı.

Rumen kanalı Younes 'ya 'ın takımını çalıştıran 'nun ilgi duyduğunu yazdı. Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun, babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı yıldız için aldığı bilgialdığı belirtildi. Sarı-kırmızı camianın en çok tartışılan futbolcusu olan Belhanda daha önce tekliflerin geldiği ancak 'in kendisini bırakmadığını açıklamıştı. Bu sezon 25 maça çıkan Belhanda için 5 milyon euro talep ediliyor.
  1. 3.6.2020
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