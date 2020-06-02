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Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz golcü! Bedava gelecek
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun planlamalarını şimdiden kuran sarı kırmızılılar, forvet bölgesi için maliyeti en uygun ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. Sezonun sona ermesiyle beraber Florin Andone'nin Brighton'a dönecek olmasından dolayı Falcao'ya yardımcı bir isim arayan Cimbom'un hedefindeki ismi İngiliz basını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
2 Haziran 2020 Salı 17:26
Güncelleme: 02.06.2020 17:44
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12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde Galatasaray, transfer için gaza bastı...
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Sezonun sona ermesiyle beraber Florin Andone'nin Birghton'a dönecek olmasından dolayı bir golcü transferi yapmak isteyen Cimbom'un aradığı ismi İngiltere'de bulduğu iddia edildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sarı kırmızılılar bu transferi bedelsiz olarak sonlandırmayı planlıyor.
Dailymail'in konu ile ilgili aktardığı haber şu şekilde;
"Galatasaray, Charlton Athletic'de forma giyen Lyle Taylor ile ilgilenen kulüpler arasında.