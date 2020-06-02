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Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz golcü! Bedava gelecek

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun planlamalarını şimdiden kuran sarı kırmızılılar, forvet bölgesi için maliyeti en uygun ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. Sezonun sona ermesiyle beraber Florin Andone'nin Brighton'a dönecek olmasından dolayı Falcao'ya yardımcı bir isim arayan Cimbom'un hedefindeki ismi İngiliz basını yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

2 Haziran 2020 Salı 17:26 Güncelleme: 02.06.2020 17:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





