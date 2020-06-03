Henry’yi soruyorlar
2000'de kazanılan UEFA Kupası'nı anlatan Taffarel, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Thierry Henry'nin kafa vuruşunu hatırlatıyor.
2000'de kazanılan UEFA Kupası'nı anlatan Taffarel, "İstanbul'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli Thierry Henry'nin kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz Arsenal'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık" ifadelerini kullandı.
EN ÇOK KALECİLER ZORLANACAK
Cimbom'un efsanesi Claudio Taffarel, ülkesi Brezilya'da konuştu. Salgın sonrası en çok kalecilerin zorlanacağını söyleyen Tafo, "Sahadaki bir oyuncu, oynamadığı dönemde kendini hazır tutabilir, fiziksel çalışmalarını yapar ancak kaleci çok büyük kayıp yaşar. Şut çalışması yapamaz, kalede pozisyon alma çalışması yapamaz ve geri dönüşte çok zorlanır. İdmanlarda bu eksikliği kapatmak için çok çalışması gerekir, en çok etkilenecek olan kalecilerdir" diye konuştu.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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