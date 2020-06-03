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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Henry’yi soruyorlar

Henry’yi soruyorlar

2000'de kazanılan Kupası'nı anlatan Taffarel, "'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli 'nin kafa vuruşunu hatırlatıyor.

2000'de kazanılan Kupası'nı anlatan Taffarel, "'da sokağa çıktığımda insanlar bana sürekli 'nin kafa vuruşunu hatırlatıyor. Biz 'in karşısına kazanabileceğimizi bilerek çıktık. Bunu hissettik, bu güvene sahiptik, gücümüzü biliyorduk. Tüm sezon boyunca kendimize inanmıştık" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK KALECİLER ZORLANACAK

Cimbom'un efsanesi Claudio Taffarel, ülkesi Brezilya'da konuştu. Salgın sonrası en çok kalecilerin zorlanacağını söyleyen Tafo, "Sahadaki bir oyuncu, oynamadığı dönemde kendini hazır tutabilir, fiziksel çalışmalarını yapar ancak kaleci çok büyük kayıp yaşar. Şut çalışması yapamaz, kalede pozisyon alma çalışması yapamaz ve geri dönüşte çok zorlanır. İdmanlarda bu eksikliği kapatmak için çok çalışması gerekir, en çok etkilenecek olan kalecilerdir" diye konuştu.

  1. 3.6.2020
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