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03 Haziran 2020, Çarşamba
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4.5 milyonluk tasarruf yolda

4.5 milyonluk tasarruf yolda

Sarı-kırmızılılar , Linnes ve ile yollarını ayırmayı planlıyor.

sonunda yapılanmaya gidecek olan , sağ bek mevkiinde birçok değişikliğe imza atacak. Bu bölgede 3 ismi bulunan sarı-kırmızılı kulüp, tamamıyla yollarını ayırarak yaklaşık 4.5 milyon euro'luk bir tasarruf sağlayacak. Yılda 2.3 milyon euro net maaş ve puan başı 5 bin euro kazanan dışında, 1.4 milyon euro kazanan Martin Linnes'le de yolların ayrılması planlanıyor. Sezon başında yıllık 6 milyon TL karşılığında imza atan 'in performansı teknik heyeti memnun etmezken, 30 yaşındaki oyuncu da satış listesine konacak.
Savaş ÇORLU
  1. 3.6.2020
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