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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Gözler Uysal’da

Gözler Uysal’da

3. Lig ekibi Somaspor'da bu sezon 25 maçta 15 gol, 2 asistle oynayan , 'ın radarına girdi.

3. Lig ekibi Somaspor'da bu sezon 25 maçta 15 gol, 2 asistle oynayan , 'ın radarına girdi. 20 yaşındaki 1.87 boyundaki futbolcunun bonservisi 2. Lig ekibi FK'da bulunuyor.
  1. 3.6.2020
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