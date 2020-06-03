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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Şehitler için taziye mesajı

Şehitler için taziye mesajı

, 'in Pervari ilçesinde, olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

, 'in Pervari ilçesinde, olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kuüpten "Askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.
  1. 3.6.2020
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