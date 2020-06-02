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Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu
Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Kısa süre önce sarı kırmızılı kulübün gündemine gelen Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda İtalyan basını, sürpriz bir iddiayı ortaya attı. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
2 Haziran 2020 Salı 14:45
Güncelleme: 02.06.2020 15:00
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Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde Galatasaray, transfer çalışmalarına başlamıştı.
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Sarı kırmızılılar, bir yandan 2019-20 sezonunda yaşanılması istenilen şampiyonluğa kilitlenirken, bir yandan da fırsat isimleri kadrosuna dahil etme konusunda adımlar atıyor.
Fatih Terim ve kurmayları, bu hususta yaptığı çalışmalarda gündemine dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic'i almıştı.
Kısa süre önce oyuncunun transfer durumu için Galatasaray'ın nabız yokladığı bilinirken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından sürpriz bir kararla Katar'a giden Mandzukic'in burada mutsuz olduğu ifade edildi.