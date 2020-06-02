Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Kısa süre önce sarı kırmızılı kulübün gündemine gelen Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda İtalyan basını, sürpriz bir iddiayı ortaya attı. İşte o gelişme... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
2 Haziran 2020 Salı 14:45 Güncelleme: 02.06.2020 15:00
Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak Süper Lig öncesinde Galatasaray, transfer çalışmalarına başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu

Sarı kırmızılılar, bir yandan 2019-20 sezonunda yaşanılması istenilen şampiyonluğa kilitlenirken, bir yandan da fırsat isimleri kadrosuna dahil etme konusunda adımlar atıyor.

Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu

Fatih Terim ve kurmayları, bu hususta yaptığı çalışmalarda gündemine dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic'i almıştı.

Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu

Kısa süre önce oyuncunun transfer durumu için Galatasaray'ın nabız yokladığı bilinirken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'ın Mandzukic transferi artık çok daha yakın! İtalyanlar duyurdu

Yıllar süren Avrupa kariyerinin ardından sürpriz bir kararla Katar'a giden Mandzukic'in burada mutsuz olduğu ifade edildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA