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31 Mayıs 2020, Pazar
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mi gelecek?

Wesley Hoedt mi gelecek?

'dan , Antwerp'in geçen sezon takımda kiralık oynayan 'i takımda tutmak istediğini yazdı…

'dan , Antwerp'in geçen sezon takımda kiralık oynayan 'i takımda tutmak istediğini yazdı… Ancak Belçika ekibinin, Hollandalı stoperin sözleşmesinde yer alan 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak güce sahip olmadığını iddia etti. Bonservisi Southampton'da bulunan Hoedt konusunda 'ın atacağı adımın Hollandalı oyuncunun kaderini belirleyeceği belirtildi.

  1. 31.5.2020
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