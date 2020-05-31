G.Saray teklifi beğenmedi

Katar'ın Al Sadd takımı Marco Fabian'ın yerine Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda'yı istiyor. Ancak Katar ekibinin yaptığı teklif sarı-kırmızılı ekip tarafından yeterli bulunmadı. Çünkü Al Sadd, 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi'ni alması durumunda bonus verebileceğini de bildirdi ancak şimdilik bu sarı-kırmızıları cezbetmedi.

GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

FIFA menajeri Fatih İlek, Belhanda için Katar takımlarıyla görüştüklerini doğruladı. İlek, iki Katar kulübünün Belhanda'ya talip olduğunu ifade ederek, "Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.