G.Saray teklifi beğenmedi
Katar'ın Al Sadd takımı Marco Fabian'ın yerine Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda'yı istiyor.
Katar'ın Al Sadd takımı Marco Fabian'ın yerine Galatasaray'da forma giyen Younes Belhanda'yı istiyor. Ancak Katar ekibinin yaptığı teklif sarı-kırmızılı ekip tarafından yeterli bulunmadı. Çünkü Al Sadd, 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi'ni alması durumunda bonus verebileceğini de bildirdi ancak şimdilik bu sarı-kırmızıları cezbetmedi.
GÖRÜŞME HALİNDEYİZ
FIFA menajeri Fatih İlek, Belhanda için Katar takımlarıyla görüştüklerini doğruladı. İlek, iki Katar kulübünün Belhanda'ya talip olduğunu ifade ederek, "Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.
- 31.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
G.Saray teklifi beğenmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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