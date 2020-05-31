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31 Mayıs 2020, Pazar
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G.Saray teklifi beğenmedi

G.Saray teklifi beğenmedi

'ın takımı 'ın yerine 'da forma giyen Younes 'yı istiyor.

'ın takımı 'ın yerine 'da forma giyen Younes 'yı istiyor. Ancak Katar ekibinin yaptığı teklif sarı-kırmızılı ekip tarafından yeterli bulunmadı. Çünkü Al Sadd, 4 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Al Sadd, Asya Şampiyonlar Ligi'ni alması durumunda bonus verebileceğini de bildirdi ancak şimdilik bu sarı-kırmızıları cezbetmedi.

GÖRÜŞME HALİNDEYİZ

menajeri Fatih İlek, Belhanda için Katar takımlarıyla görüştüklerini doğruladı. İlek, iki Katar kulübünün Belhanda'ya talip olduğunu ifade ederek, "Belhanda için Katar'dan kulüplerle görüşüyorum. Bitme aşamasında. Galatasaray onay verirse Belhanda ile görüşecekler. Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak için çalışmalarımız devam ediyor" ifadesini kullandı.

  1. 31.5.2020
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