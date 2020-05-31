Everton Luyindama'nın peşinde!
Ancelotti, tarzı ve fizik gücünü çok beğendiği Christian Luyindama’nın mutlaka alınmasını istedi. Everton’ın 15 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı bildirildi.
Pandemi nedeniyle gelirlerini kaybeden ve yeni sezon transferi için kaynak arayan Galatasaray'ın imdadına Carlo Ancelotti yetişti. Everton'ı çalıştıran başarılı hocanın, Christian Luyindama'nın transferi konusunda çok ısrarcı olduğu ifade edildi. Afrika basınından Foot RDC'nin haberine göre Everton'ın yaz transfer dönemindeki ilk hedeflerinden biri 'boss' lakabı ile bilinen Luyindama olacak. Ancelotti'nin savunmada gücü ve tekniği ile öne çıkan Luyindama'yı çok beğendiği ve kesinlikle bu transferin bitirilmesini istediği aktarıldı.
MARCAO DA GÖZDE
Uzun süreli bir sakatlık yaşayan Kongolu futbolcu, yoğun tedavisinin ardından pandemi döneminde iyileşti ve idmanlara geri döndü. Galatasaray ile yeniden antrenmanlara başlayan Kongolu stoper için Everton'ın Galatasaray'a 15 milyon euro'luk teklif yapmaya hazır olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekibin bu transfere sıcak bakabileceği belirtiliyor. Öte yandan West Ham ve Astan Villa da Luyindama'yı isteyen takımlar arasında… Cimbom'un diğer başarılı stoperi Marcao'ya ise İtalya'dan Roma'nın talip olduğu belirtiliyor.
10 MAÇA ÇIKTI
Yeniden sahalara dönen Luyindama uzun sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 10 maçta forma giyebildi. Toplamda ise 32 maçta Galatasaray formasını taşıdı. Hücumda 2 gol, 1 asistlik bir katkı yaptı.
- 31.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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