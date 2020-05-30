Popescu'dan UEFA Kupası itirafı! "Şanslıydım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan Kupası itirafı! ""

Popescu'dan UEFA Kupası itirafı! "Şanslıydım"

'ın Kupası'nı kazandığı efsane kadrosunda yer alan , 'le oynanan tarihi finalde yaşadığı duyguları basınına anlattı. Popescu son penaltı vuruşunu kendisi kullandığı için şanslı olduğunu söyledi. İşte detaylar...

'ın eski futbolcularından , Kupası'nı kazandıkları finalinde kullandığı son penaltı vuruşunda yaşadığı duyguları anlattı.

basınına konuşan Popescu, son penaltıyı kullandığı için şanslı olduğunu ve her baktığında, o anı her hatırladığında duygulandığını söyledi. Popescu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ŞANSLIYDIM ÇÜNKÜ SON PENALTI BANA KALMIŞTI"
Her izlediğimde, her baktımda duygulanıyorum. çünkü son penaltı bana kaldı. Ancak takım arkadaşlarım penaltıları gole çevirdiği için belirleyici penaltı vuruşu bana kalmıştı. Seaman ile gözgözeydik. Kurtarmak için her şeyi yapacaktı gibi görünüyordu ama garanti kullandım ve gole çevirdim. Galatasaray ile unutulmaz bir gündü. Galatasaray ile unutulmaz anılar yaşadım.

  1. 30.05.2020
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