Popescu'dan UEFA Kupası itirafı! "Şanslıydım"
Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı efsane kadrosunda yer alan Popescu, Arsenal'le oynanan tarihi finalde yaşadığı duyguları Rumen basınına anlattı. Popescu son penaltı vuruşunu kendisi kullandığı için şanslı olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın eski futbolcularından Popescu, UEFA Kupası'nı kazandıkları Arsenal finalinde kullandığı son penaltı vuruşunda yaşadığı duyguları anlattı.
Rumen basınına konuşan Popescu, son penaltıyı kullandığı için şanslı olduğunu ve her baktığında, o anı her hatırladığında duygulandığını söyledi. Popescu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"ŞANSLIYDIM ÇÜNKÜ SON PENALTI BANA KALMIŞTI"
Her izlediğimde, her baktımda duygulanıyorum. Şanslıydım çünkü son penaltı bana kaldı. Ancak takım arkadaşlarım penaltıları gole çevirdiği için belirleyici penaltı vuruşu bana kalmıştı. Seaman ile gözgözeydik. Kurtarmak için her şeyi yapacaktı gibi görünüyordu ama garanti kullandım ve gole çevirdim. Galatasaray ile unutulmaz bir gündü. Galatasaray ile unutulmaz anılar yaşadım.
- 30.05.2020
- Serhat Akın çıldırdı! 'Mesut Özil' sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti
- Thiago Silva için düğmeye basıldı! Süper Lig'e geliyor
- Son dakika corona virüsü haberi: Corona virüsü tedavisinde son durum ne? Aşı...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız için...
- Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Popescu'dan UEFA Kupası itirafı! "Şanslıydım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.