Popescu'dan UEFA Kupası itirafı! "Şanslıydım"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Popescu, UEFA Kupası'nı kazandıkları Arsenal finalinde kullandığı son penaltı vuruşunda yaşadığı duyguları anlattı.

Rumen basınına konuşan Popescu, son penaltıyı kullandığı için şanslı olduğunu ve her baktığında, o anı her hatırladığında duygulandığını söyledi. Popescu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ŞANSLIYDIM ÇÜNKÜ SON PENALTI BANA KALMIŞTI"

Her izlediğimde, her baktımda duygulanıyorum. Şanslıydım çünkü son penaltı bana kaldı. Ancak takım arkadaşlarım penaltıları gole çevirdiği için belirleyici penaltı vuruşu bana kalmıştı. Seaman ile gözgözeydik. Kurtarmak için her şeyi yapacaktı gibi görünüyordu ama garanti kullandım ve gole çevirdim. Galatasaray ile unutulmaz bir gündü. Galatasaray ile unutulmaz anılar yaşadım.