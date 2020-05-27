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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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nereye gidecek?

Wesley Sneijder nereye gidecek?

Kısa süre önce 'in gelecek sezon bir takımda antrenörlük kariyerine başlayacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine taraftarları Hollandalı eski yıldızlarının dönmesini istediklerini belirten paylaşımları yaptı.

Kısa süre önce 'in gelecek sezon bir takımda antrenörlük kariyerine başlayacağı iddia edilmişti. Bunun üzerine taraftarları Hollandalı eski yıldızlarının dönmesini istediklerini belirten paylaşımları yaptı. Sneijder'i teknik ekibinde görmek isteyenlerden birisinin ise 'da beraber çalıştığı Denizlispor'un hocası olduğu bildirildi.
  1. 27.5.2020
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