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Resmi açıklama geldi... Galatasaray'a Alan Mozo müjdesi!
Galatasaray'da takımdan ayrılacağı konuşulan Mariano'nun yerine gündeme gelen Alan Mozo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Meksika ekibi UNAM Pumas'ın başkanı, 23 yaşındaki yıldızın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
24 Mayıs 2020 Pazar 19:31
Güncelleme: 24.05.2020 19:31
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Galatasaray'da Mariano'nun yerine transfer edilebileceği konuşulan Meksika Ligi takımlarından UNAM Pumas'ın 23 yaşındaki sağ beki Alan Mozo için kulübün başkanı Jesus Ramirez'den transfer açıklaması geldi: "Galatasaray'ı bekliyoruz"
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"BİZİM AMACIMIZ AVRUPA'YA GÖNDERMEK"
Henüz herhangi bir takımdan üst düzey yetkili ile görüşme olmadı ancak bu kulübün yıllardır felsefesi oyuncuları geliştirip, Avrupa'ya göndermektir. Mozo'nun da Galatasaray tarafından beğenilmesi bizim için önemli bir gelişme ancak resmi teklif gelmesi gerekiyor.
"CİDDİ TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Onu gönderdiğimiz zaman onun yerine takımda bir oyuncu geçecektir, olmazsa da transfer yaparız. Şu anda durumu sportif direktör ve hocamız ile konuştum ancak ciddi bir teklif geldiğinde düşüneceğiz. Şu anda hala spekülasyon.
"KULÜBÜN İLERLEMESİ LAZIM"
Tüm seçenekleri değerlendireceğiz. Şu anda corona virüsü, ekonomik olarak bizi etkiledi ve önümüzdeki dönemde de sorun yaratacak gibi gözüküyor. Kulübün en iyi şekilde ilerlemesi için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere yol haritası çizmiş durumdayız.
ALAN MOZO KİMDİR?
Salgın sebebiyle verilen ara öncesinde ligde 17 maçta sahaya çıkan Alan Mozo, Meksika kariyerinde 83 maçta 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. 1.75 boyuncaki Meksikalı oyuncu, hızı ve enerjisiyle öne çıkan bir oyun sergiliyor.