Cimbom Razvan Marin için yeniden devrede!

Galatasaray'ın Razvan Marin aşkı yeniden alevlendi… Takvim'in haberine göre, Rumen yıldızı 2017'de Hagi'nin takımı Vitorul'da forma giyerken de isteyen ancak transfer edemeyen Cimbom, 24 yaşındaki yıldızı bu kez Ajax üzerinden renklerine bağlamaya çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüp ile Ajax arasında Marin için hareketli günler yaşanacak.

AJAX'TA BEKLENENİ VEREMEDİ

2017'de Vitorul'dan Standard Liege'e giden Marin, geçen yaz 12.5 milyon Euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu. Ancak Rumen orta saha bu sezon Hollanda ekibinde 17 maçta 2 asist yapabildi.

CİMBOM'UN HEDEFİ KİRALAMAK

G.Saray, Marin'in bonservisinin yüksek olması sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim kısa süre içinde Rumen yıldız için Ajax'ın kapısını çalacak. Ajax'ta yedek kalan Marin, ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Cimbom da bu durumu fırsata çevirerek 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor.