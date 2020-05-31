Cimbom Razvan Marin için yeniden devrede!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 2017 yılında da kadrosuna katmak istediği Razvan Marin'i yeniden gündemine aldı. Bu sezon Ajax'ta gözden düşen Marin’in bu durumunu fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar eski gözdesini kiralamak için harekete geçti.
Galatasaray'ın Razvan Marin aşkı yeniden alevlendi… Takvim'in haberine göre, Rumen yıldızı 2017'de Hagi'nin takımı Vitorul'da forma giyerken de isteyen ancak transfer edemeyen Cimbom, 24 yaşındaki yıldızı bu kez Ajax üzerinden renklerine bağlamaya çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüp ile Ajax arasında Marin için hareketli günler yaşanacak.
AJAX'TA BEKLENENİ VEREMEDİ
2017'de Vitorul'dan Standard Liege'e giden Marin, geçen yaz 12.5 milyon Euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu. Ancak Rumen orta saha bu sezon Hollanda ekibinde 17 maçta 2 asist yapabildi.
CİMBOM'UN HEDEFİ KİRALAMAK
G.Saray, Marin'in bonservisinin yüksek olması sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim kısa süre içinde Rumen yıldız için Ajax'ın kapısını çalacak. Ajax'ta yedek kalan Marin, ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Cimbom da bu durumu fırsata çevirerek 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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