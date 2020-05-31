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31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Eski aşk alevlendi! Cimbom o isim için yeniden devrede

Cimbom için yeniden devrede!

Cimbom Razvan Marin için yeniden devrede!

çalışmalarını sürdüren , 2017 yılında da kadrosuna katmak istediği 'i yeniden gündemine aldı. Bu sezon 'ta gözden düşen Marin’in bu durumunu fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılılar eski gözdesini kiralamak için harekete geçti.

'ın aşkı yeniden alevlendi… Takvim'in haberine göre, Rumen yıldızı 2017'de Hagi'nin takımı Vitorul'da forma giyerken de isteyen ancak edemeyen Cimbom, 24 yaşındaki yıldızı bu kez üzerinden renklerine bağlamaya çalışacak. Sarı-kırmızılı kulüp ile Ajax arasında Marin için hareketli günler yaşanacak.

AJAX'TA BEKLENENİ VEREMEDİ
2017'de Vitorul'dan Standard Liege'e giden Marin, geçen yaz 12.5 milyon Euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu. Ancak Rumen orta saha bu sezon ekibinde 17 maçta 2 asist yapabildi.

CİMBOM'UN HEDEFİ KİRALAMAK
G.Saray, Marin'in bonservisinin yüksek olması sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim kısa süre içinde Rumen yıldız için Ajax'ın kapısını çalacak. Ajax'ta yedek kalan Marin, ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Cimbom da bu durumu fırsata çevirerek 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor.

  1. 31.05.2020
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