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Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız futbolcunun babası devreye girdi
Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru için yapılan girişimlerin çıkmaza girmesi nedeniyle rota Premier Lig'de top koşturan İskoç yıldıza çevrilmişti. Cimbom, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan kanat oyuncusunun transferini tamamlamak için direkt olarak babasıyla temas kurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
31 Mayıs 2020 Pazar 06:45
Güncelleme: 31.05.2020 06:45
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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.
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Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösterememiş ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tutmuştu.
Cimbom'un yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. Corona virüsü sonrası kemer sıkma politikasını uygulamaya başlayan ve tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu.
Ligue 1 ekibi, 4 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'dan geri çağırma kararı aldı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Henry Onyekuru'nun takımda ihtimalinin azalması üzerine sarı-kırmızılılarda kanat arayışları iyiden iyiye arttı.