Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...

Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı transferine 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanması sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Fernando Muslera ile yeni bir anlaşma olmazsa yollar zorunlu olarak ayrılabilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri...

31 Mayıs 2020 Pazar 06:45
Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon için yabancı transferlerine 32 yaş sınırı getirmeyi planlarken Galatasaray'da gözler Fernando Muslera'ya çevrildi.

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Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...

33 yaşındaki Uruguaylı eldivenin, sarı-kırmızılı ekip ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve eğer bu sezon yeni bir anlaşma olmazsa durumu belirsizliğe girecek.

Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...

Federasyon eğer bir opsiyon sağlamazsa Galatasaray, başarılı file bekçisiyle gelecek sezon yollarını ayırmak zorunda kalacak ve bu da taraftarların aklına getirmeyi dahi istemediği bir durum…

Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...

Buna karşılık federasyonun, 5 yılın üzerinde Türkiye'de forma giyen oyunculara kolaylık sağlayabileceği yönünde bilgiler de geliyor.

Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...

Galatasaray'da bu sezon 33 yaşında olan Donk, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri de sona eriyor.

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